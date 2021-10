Wintergarten im MQ öffnet ab 4. November 2021

Die Weihnachtsmarkt-Saison in Wien eröffnet wie gewohnt das Wiener Museumsquartier. Ab 4. November lädt der "Wintergarten im MQ" bis inklusive 9. Jänner 2022 Gäste bei stimmungsvoller Atmosphäre ein zu verweilen.

MQ Wintergarten eröffnet am 4. November 2021

"Der Winter ist seit jeher eine besondere Zeit im MuseumsQuartier. Mir ist es daher wichtig, gerade unter diesen besonderen Umständen den Besucher*innen ein stimmungsvolles Ambiente zu bieten. Gleichzeitig freut es mich, neben dem umfangreichen Angebot in den Institutionen am Areal die Besucher*innen mit zwei hochkarätigen Kulturprojekten zu überraschen und damit neue Impulse zu setzen", so MQ-Direktor Christian Strasser.