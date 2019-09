Windtner über Hinteregger: "Hat einen Bock geschossen"

Leo Windtner hat sich zu dem Wirbel um Team-Verteidiger Martin Hinteregger geäußert. Laut Windtner hat Hinteregger "einen Bock geschossen".

Leo Windtner, der Präsident des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB), hat sich in einem Interview mit der "Tiroler Tageszeitung" noch einmal zum Wirbel um Team-Verteidiger Martin Hinteregger geäußert. "Wir wollten keinen Eklat provozieren, auch Hinteregger hat das gut rübergebracht. Er war selbst betroffen und - er ist ja Jäger - ihm ist bewusst: Er hat einen Bock geschossen", erklärte Windtner.

Windtner: "Hinteregger ist ein großartiger Spieler"

Der ÖFB hatte das Überziehen des Zapfenstreichs von Hinteregger erst nach dem Auswärtsspiel in der EM-Qualifikation gegen Polen (0:0) aufgrund von Medienberichten öffentlich gemacht. Der 27-jährige Frankfurt-Legionär war bei der Partie am Montagabend in Warschau wegen Wadenproblemen nur Ersatz gewesen.