Willi Resetarits pflanzt "Floridsdorfer G'mischten Satz" vor Wiener Schule

Wein pflanzen und Vielfalt feiern: Die Vienna Business School Floridsdorf pflanzte vergangenen Freitag auf einer Grüninsel vor dem Eingang der Schule den "Floridsdorfer G'mischten Satz". Sieben unterschiedliche Rebstöcke wurden durch prominente Persönlichkeiten gesetzt, unter ihnen Sänger Willi Resetarits und der Floridsdorfer Bezirksvorsteher Georg Papai.

Der „Floridsdorfer G’mischte Satz“ ist ein Symbol für die Vielfalt, das Miteinander und den Dialog an der Schule. Die Veranstaltung, die unter dem Motto “Gott pflanzen” stand, setzt die Reihe an interreligiösen und interkulturellen Aktivitäten der Schule fort.

Floridsdorfer G’mischter Satz: “In Vielfalt geeint”

Was die aktuelle Bepflanzung mit Weinstöcken vor der Schule betrifft, so wurde diese seitens MA 42 und der Gebietsbetreuung genehmigt. Auf einer Tafel wird nun auf die Weinstöcke hingewiesen. Sie trägt auf der Vorderseite den Schriftzug „Floridsdorfer G’mischter Satz“ und auf der Rückseite den Schriftzug „Nos omnes in varietate concordia“. Religionslehrer Müller erklärt: „Wein steht in der Kultur- und Religionsgeschichte für soziale Aspekte und das bunte Miteinander. Das wollten wir zeigen: Wir sind in Vielfalt geeint.“