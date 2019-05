Willhaben mit eigenem Stand am Wiener Fesch'Markt

Von 14. bis 16. Juni findet in der Wiener Ottakringer Brauerei der 18. Fesch'Markt statt. Neben zahlreichen Künstlern und heimischen Blogger-Stars präsentiert willhaben sein "Vintage Wohnzimmer".

Wenn das Wort Secondhand gefallen ist, dachte man früher vielleicht noch an Omas alten selbstgestrickten Pullover. Doch die Zeiten haben sich geändert. Heute liegt es voll im Trend, gebrauchten Kleidern ein neues Leben zu schenken. Denselben Gedanken teilt auch willhaben. All jene, die Nachhaltigkeit ebenso großschreiben und ihren ganz eigenen Stil kreieren wollen, sind beim 18. FESCH’MARKT am willhaben-Stand daher bestens aufgehoben.

Nach den erfolgreichen Pop-up-Verkäufen in Linz und Graz öffnen nun auch in Wien, im willhaben “Vintage Wohnzimmer”, Top-Bloggerinnen exklusiv ihre Kleiderschränke. Wer die 30-jährige Nina von “berries and passion” in den sozialen Medien folgt, weiß um ihren guten Geschmack in Sachen Fashion Bescheid. Auch Julia Vogel, die ihre sportlichen Looks auch auf willhaben präsentiert, lebt sehr nachhaltig und hat ihren eigenen Stil kreiert. Neben den beiden bereits genannten Bloggern sind auch die Oberösterreicherin Bianca von “Worry about it later”, die ihrem speziellen Stil stehts treu bleibt, und Schauspielerin und Bloggerin Carola von “Viennawedekind” mit dabei.