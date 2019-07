"Wildtierbox" für verletzte Tiere in der Triester Straße

Mitten in Wien finden sich oft verletzte Wildtiere. Wer helfen will, kann künftig die "Wildtierbox" in der Triester Straße nutzen.

Verwaiste Eichhörnchenbabies, einohrige Feldhasen oder abgemagerte Krähen: Findet man ein verletztes Wildtier in Wien, kann dieses nun in der neu aufgetellten "Wildtierbox" beim Forstamt in der Triester Straße 114 abgegeben werden.

Wildtiere in Not in der Triester Straße abgeben

Der Container ist klimatisiert und Käfig, Wasser und Futter stehen bereit. Ende August kommt eine neue Box hinzu, die mehr Komfort für die Tiere bietet.

Wenn ein Tier abgegeben wird, sollte der Finder ein Formular ausfüllen, wo Angaben zum Fundort und Zustand des Tieres gemacht werden. Die Tiere werden spätestens alle zwei Stunden abgeholt und entweder in die Wildtierstation oder im akuten Notfall zum Tierarzt nach Schönbrunn gebracht.