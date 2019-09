Wildschweine jagten Jogger im Lainzer Tiergarten auf Baum

Ein Jogger saß am Freitagabend im Lainzer Tiergarten auf einem Baum fest. Ein Wildschweinrudel hatte den Mann in die missliche Lage gebracht.

Die Polizei wurde am 13. September von einem besorgten Mann alarmiert. Er gab den Beamten gegenüber an, sich mit einem Bekannten im Lainzer Tiergarten in Wien-Hietzing getroffen zu haben. Ihre Wege hätten sich jedoch nach kurzer Zeit getrennt, da der Bekannte noch eine Runde joggen gehen wollte.