Wildschweinabschüsse in NÖ im Vorjahr um 47% gestiegen

Im Vergleich zum Jahr 2018 ist die Zahl der Wildschweinabschüsse in Niederösterreich im Vorjahr um 47 Prozent gestiegen. Insgesamt wurden 29.550 Tiere erlegt.

Der NÖ Jagdverband verwies am Mittwoch in einer Aussendung auf die Notwendigkeit der präventiven Bestandsreduktion in Hinblick auf eine mögliche Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest.