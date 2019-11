Wildschwein-Population in Wien zuletzt stark gestiegen

Die Population der Wildschweine in Wien bzw. am Stadtrand ist zuletzt deutlich gestiegen. Das sagte Forstdirektor Andreas Januskovecz im APA-Gespräch.

Heuer bereits 160 Wildschweine im Wiener Lobau-Areal geschossen

Die Wildschweine waren zuletzt wieder ins Gerede gekommen, nachdem ein junger Mann kürzlich von einem Exemplar in Wien-Donaustadt nahe der Lobau angegriffen und verletzt worden war. "Die Tiere sind in letzter Zeit mehr geworden", bestätigte Januskovecz. Allein im Lobau-Areal habe man heuer schon 160 Stück geschossen - doppelt so viele wie im Vorjahr. Beim Gaskraftwerk, wo ebenfalls noch gejagt werden darf, seien weitere 20 erlegt, im verbauten Gebiet zudem bereits 40 Wildschweine in Lebendfallen gefangen worden.