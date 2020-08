Wilde Verfolgungsjagd durch Wien endete mit Unfall

Bei einer Verfolgungsjagd durch Wien brachte ein 26-Jähriger am Montag zahlreiche Menschen in Gefahr. Die Polizei konnte den Mann erst aufhalten, als er in Wien-Penzing gegen einen Brückenpfeiler fuhr.

Ein Polizist beobachtete am frühen Montagnachmittag in der Marokkanergasse einen 26-jährigen Österreicher, der in ein offensichtlich fremdes Fahrzeug einstieg und davonfuhr. Beamte des Stadtpolizeikommandos Innere Stadt nahmen die Verfolgung auf und verfolgten den Mann bis in den 14. Bezirk. Der Verdächtige ignorierte dabei jegliche Anhalteversuche.

Unfall endete Verfolgungsjagd

Bei der Flucht gefährdete der 26-Jährige sowohl Polizisten als auch Fußgänger und beging zahlreiche Verwaltungsübertretungen. Schlussendlich verlor der mutmaßliche Täter offenbar aufgrund der nassen Fahrbahn die Kontrolle über das Fahrzeug und fuhr in einen Brückenpfeiler der Baumgartenbrücke. Die Polizisten konnten den Mann daraufhin festnehmen und in eine Justizanstalt bringen.

Bei der Verfolgungsjagd wurde ein Streifenkraftwagen, das gestohlene Fahrzeug und ein unbeteiligtes Fahrzeug beschädigt. Verletzt wurde durch den Vorfall niemand. Der Amtsarzt stellte bei dem Mann eine Beeinträchtigung durch Suchtgift fest.