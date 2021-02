Wifo-Chef: Wachstumsprognose hält trotz Lockdown

Trotz des Fortbestehens des aktuellen Corona-Lockdowns hält der Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo), Christoph Badelt, ein Wirtschaftswachstum von 2,5 Prozent im Gesamtjahr 2021 derzeit noch nicht für gefährdet.

"Die Prognose ist gerade noch gültig - sollte aber ein weiterer Lockdown kommen, dann ist die Prognose im Gesamtjahr nicht mehr zu halten", sagte er Dienstagabend in der ORF-Nachrichtensendung "ZiB2".

Lockdown treibt Wachstumsrate nach unten

Die Prognose für das heimische Bruttoinlandsprodukt (BIP) hatte das Wifo im Dezember von 4,5 auf 2,5 Prozent zurückgenommen. 2020 schrumpfte die Wirtschaft in Österreich um rund 7,5 Prozent. "Faktum ist, dass das Zusperren die Wachstumsrate nach unten treibt."

Das im europäischen Vergleich sehr schlechte Abschneiden Österreichs laut erster Schnellschätzung der EU-Statistikbehörde Eurostat zum Wirtschaftseinbruch im vierten Quartal 2020 wollte Badelt relativiert wissen: "Wir haben ein sehr hohes Plus um über 12 Prozent im dritten Quartal gehabt, insofern ist es klar, dass man dann stärker herunterfällt."

Negativster wert im Ländervergleich

Laut Eurostat brach die heimische Wirtschaft im vierten Quartal 2020 gegenüber dem dritten Jahresviertel um 4,3 Prozent ein - das war der mit Abstand negativste Wert im Ländervergleich. Am zweitschlimmsten erwischte es Italiens Wirtschaft mit einem Minus von 2 Prozent. Auch im Vergleich zum vierten Quartal 2019 stand Österreich so ziemlich am schwächsten da - mit einem BIP-Rückgang von 7,8 Prozent. Schlechter war nur Spanien mit minus 9,1 Prozent; Italien war mit minus 6,6 Prozent etwas besser als Österreich.