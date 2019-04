wienXtra: Kunterbuntes Frühlingsprogramm beim Osterferienspiel

Beim wienXtra-osterferienspiel wartet abwechslungsreiches Programm auf Kinder bis 13 Jahre. Der Spaß findet von 13. bis 23. April statt.

Ostern steht vor der Türe. Doch bis dahin gibt es noch jede Menge Programm für die Kinder – So wie beim wienXtra-osterferienspiel.

Ein besonderes Highlight werden die Märchentage am 17. und 18. April. An diesen beiden Tagen werden beliebte Märchenerzähler die Besucher im Wiener Rathaus mit auf eine Reise nehmen. Auch Kreativ- und Spiel-Stationen werden für Begeisterung sorgen. Die spielebox wartet mit einem Oster-Geocaching und der 1,2,3 Osterspielerei auf. Am Programm stehen außerdem (Höhlen-) Klettern, Minigolf, Wanderungen und vieles mehr. Außerdem wird selbst gebastelt und gebacken. Mitmachen ist gratis oder mit der kinderaktivcard ermäßigt.