Wiental-Kanal bekommt mehrere Kilometer dazu

Der Wiental-Kanal wird an Länge dazugewinnen. Die Arbeiten beginnen bereits Anfang März.

In der Bundeshauptstadt entstehen im Untergrund nicht nur U-Bahn-Strecken: Auch der Wiental-Kanal unter dem Wienfluss wird an den Stadtrand verlängert. Eine rund neun Kilometer lange Abwasser-Röhre wird von Margareten bis Hietzing errichtet. Wie Umweltstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) am Donnerstag bei der Präsentation der Pläne berichtete, handelt es sich um das bisher größte Bauprojekt von Wien-Kanal. Die Fertigstellung soll bis 2027 erfolgen, die Inbetriebnahme 2028.