Wiens Wotrubakirche: Vom Schandfleck zum Wahrzeichen

Fritz Wotruba war einer der einflussreichsten Künstler des 20. Jahrhunderts. Bekannt wurde er vor allem als Bildhauer, Bühnenbildner, Zeichner und Maler aber auch als der architektonische Schöpfer einer weit über die Landesgrenzen hinaus berühmten Kirche.

Wotrubakriche vor 45 Jahren eingeweiht

Ausstellung im Belvedere 21

Mit der Ausstellung "Wotruba. Himmelwärts" widmet das Belvedere 21, das seit 2011 auch den Nachlass des Künstlers verwaltet, dem markanten Sakralbau in Wien erstmals eine Ausstellung. "Wotruba hat jetzt keinen Ausflug oder irgendein Experiment in die Architektur gemacht, sondern das Zusammenspiel von Architektur und Skulptur liegt in seinem Werk und ist in seinem bildhauerischen Werk zu suchen und das ist der Schlüssel für das Verständnis dieses Gebäudes. Das ist die Besonderheit dieses Gebäudes. Das wollen wir hier zeigen", so die Kuratorin der Ausstellung, Gabriele Stöger-Spevak.