Wiens Suchtkoordinator rechnet mit mehr Alkohol-Patienten durch Corona

Alarmierende Zahlen: 15 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher konsumieren Alkohol in einem problematischen Ausmaß, davon sind fünf Prozent alkoholkrank.

Die Coronavirus-Pandemie hat die Situation verschärft, berichtete der Wiener Sucht-und Drogenkoordinator Ewald Lochner. Er rechnet mit einem großen Mehrbedarf an Therapieplätzen und verwies im APA-Interview auf das Behandlungskonzept "Alkohol. Leben können", mit dem es gelingt zu helfen, ohne Betroffene aus dem Berufsalltag zu reißen.

Pandemie und Alkoholkonsum: Konkrete Zahlen fehlen

Es gibt noch keine konkreten statistischen Daten für Österreich zu den Folgen der Coronavirus-Pandemie auf den Alkoholkonsum. Doch aus Studien sei bereits jetzt herauslesbar, dass sich die Problematik vor allem während der Lockdowns verschärft hat, berichtete Lochner. Menschen haben mehr getrunken, und die Situation bei jenen, die bereits vor Corona in dieser Hinsicht Probleme hatte oder gefährdet waren, habe sich verschlechtert. Letztere Gruppe würde schon jetzt vermehrt Therapieangebote in Anspruch nehmen, sagte Lochner.

Entscheidend sei jedenfalls mit Blick auf die Zukunft: "Wie ändern sich die Menschen, die einen gesteigerten Alkoholkonsum während Covid entwickelt haben? Hören diese Menschen wieder auf - fallen sie wieder in ein Konsummuster, dass durchschnittlich oder unterdurchschnittlich ist oder bleiben sie auf diesem hohen Konsumniveau und entwickeln sie daraus eine Suchterkrankung?"

Ab diesen Tagesmengen wird Alkohol zum Problem

Für Lochner ist allerdings klar, dass wohl nicht alle in alte Muster zurückfallen und mehr Menschen als vor Corona Hilfe brauchen werden und in den nächsten Jahren mehr Therapieplätze notwendig sein werden: "Wir gehen wirklich davon aus, und das müssen wir im Bereich der öffentlichen Verwaltung, dass sowohl im Bereich der Sozialpsychiatrie als auch im Bereich der Sucht zu einer Steigerung der Leistungsnachfrage für Behandlungen in den nächsten Jahren von mindestens zehn bis 15 Prozent gibt", prognostizierte Lochner. Seine Abteilung, die Sucht- und Drogenkoordination, ist mit der Umsetzung der strategischen und operativen Ziele der Wiener Sucht- und Drogenpolitik betraut.