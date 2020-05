Wiens Künstleragenturen fordern eigenes Kulturhilfspaket

Ein eigenes Kulturhilfspaket und einen konkreten Wiedereröffnungsplan - diese Dinge werden derzeit von Wiens Künstleragenturen gefordert.

Wiens Künstleragenturen fordern ein eigenes Kulturhilfspaket sowie einen konkreten Plan zur Wiedereröffnung. "Die derzeitigen Hilfspakete sind nicht auf die Kulturszene zugeschnitten, und damit fehlt es an Treffsicherheit", kritisierte Peter Hosek, Berufsgruppensprecher in der Wiener Wirtschaftskammer, am Donnerstag in einer Aussendung.