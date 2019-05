Wiens größtes Esszimmer: Das Straßenfest in Wien-Margareten

Am 15. Juni findet ein fulminates Straßenfest in Margareten statt. An diesem Tag verwandelt sich die Begegnungszone in Wiens größtes Esszimmer.

Mitte Juni verwandelt sich die Wehrgasse im 5. Wiener Gemeindebezirk zu einem riesigen Esszimmer. Dort wartet auf die Besucher eine musikalische Umrahmung sowie kulinarische Köstlichkeiten aus den umliegenden Betrieben. Ein abwechslungsreiches Kinderprogramm sorgt für Spaß bei den Kleinen.

„Ein unterhaltsamer Nachmittag mit Freunden und Familie im größten Freiluft-Esszimmer Wiens ist eine schöne Abwechslung und genau das richtige für einen lauen Frühsommerabend. Ich lade alle Margaretnerinnen und Margaretner herzlich ein, sich an diesem Ort der Begegnung einzufinden und sich an unseren Tisch zu gesellen. Verbringen Sie den Tag in entspannter Atmosphäre, erleben Sie kulinarische, musikalische und künstlerische Attraktionen, flanieren Sie gemütlich durch die Begegnungszone und genießen Sie das fünfte Wehrgassenfest in vollen Zügen,“ lädt Bezirksvorsteherin Mag.a Susanne Schaefer-Wiery ein.

Begegnungszone in Wien feiert Straßenfest Datum: 15. Juni 2019

Uhrzeit: 14:00 bis 21:00 Uhr

Adresse: Wehrgasse, Schönbrunner Straße bis Margaretenstraße, 1050 Wien

Die Veranstaltung findet nur bei Schönwetter statt!