Wiens erste Infusionsambulanz eröffnet in Mariahilf

Ab dem Frühjahr 2021 steht Patienten, die eine Infusion benötigen im Gesundheitszentrum Mariahilf eine eigene Imfusionsbilanz zur Verfügung.

Infusionsambulanz im Gesundheitszentrum Wien-Mariahilf

In der neu geschaffenen Infusionsambulanz, die in der Wiener Landeszielsteuerungskommission (LZK) beschlossen wurde, werden Patienten aus dem AKH Wien und der Klinik Hietzing übernommen. Durch den zukünftig geplanten Nachmittagsbetrieb werde zudem stärker Rücksicht auf Berufstätige bzw. Personen mit Betreuungsverpflichtung genommen, was aufgrund der eingeschränkten Ambulanzzeiten im Spitalssetting kaum möglich sei, betonte Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker in einer gemeinsamen Aussendung mit Alois Bachmeier, dem stellvertretenden Vorsitzenden des Landesstellenausschusses der Österreichischen Gesundheitskasse.