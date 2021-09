Wiens Corona-Regeln werden in Verordnung eingearbeitet

Wien übernimmt die aktuelle Verordnung zu den Corona-Maßnahmen des Bundes und arbeit die Maßnahmen des Landes darin ein. Juristen im Rathaus sind damit beschäftigt die beiden Regelwerke zusammenzuführen.

Andere Maßnahmen in Wien

Wien übernimmt die Punkte aus dem Stufenplan des Bundes, ohne hier eigene zusätzliche Maßnahmen zu verhängen. Allerdings werden jene fortgeführt, die in Wien bereits zusätzlich bestehen. In Wien ist etwa in allen Geschäften eine Maske Vorschrift, allerdings reicht für Geimpfte und Genesene ein einfacher Mund-Nasen-Schutz. Die selben Regeln gelten in Museen, Bibliotheken und Büchereien. PCR-Tests sind in Wien zudem inzwischen nur mehr 48 und nicht mehr 72 Stunden gültig.