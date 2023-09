Wiens beliebter Märchenerzähler "Wieny" im Vienna.at-Podcast

Rund 36 Jahre führte Reinhard Mut, bekannt unter dem Künstlernamen „Wieny“, Volksschulen und Kinder im Alter von fünf bis zehn Jahren mit Sagenwanderungen durch Wien. Wir haben den Märchenerzähler für den Vienna.at-Podcast „Heast Oida“ hinters Mikro geholt.

Eigentlich ist der Sagenerzähler, Buchautor, Sänger und Theaterleiter Reinhard Mut schon in Pension, von seiner Berufung als Sagenerzähler konnte er sich jedoch noch nicht so ganz zur Ruhe setzen. Zwar hat er in diversen Büchern wie "Franz, Sisi und so" sein Vermächtnis festgehalten, doch führt der 65-Jährige immer noch gerne Volksschulen mit seinen Sagenwanderungen durch Wien.