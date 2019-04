Wiens ältestes Spielzeuggeschäft muss schließen: Endgültiges Aus für Hilpert

"Game over" heißt es in Kürze für das älteste Spielwarengeschäft in der Bundeshauptstadt, das sich gleich hinter dem Stephansdom in bester Wiener Innenstadtlage befindet. Seit 1872 galt es als Top-Adresse für alles rund ums Spielzeug - doch nun schließen sich die Pforten des Familienbetriebs für immer.

Nach 147 Jahren hat es sich laut der ORF-Sendung “Wien heute” ausgespielt für das Spielwarengeschäft Hilpert gleich hinter dem Stephansdom. Das eigenen Angaben zufolge älteste Spielwarengeschäft Wiens ist bald Geschichte.

Der Betreiber geht in Pension – ein Nachfolger wurde nicht gefunden. Der Abverkauf läuft noch bis Ende Juni. Bei einer Neuübernahme, so betonte Besitzer Alexander Hilpert in dem Bericht, wäre die Miete zu hoch. Er selbst habe bereits die letzten beiden Jahren negativ abgeschlossen. “Wenn ich jetzt noch weiterwurschtel, dann endet das dramatisch”, sagte Hilpert gegenüber dem ORF.