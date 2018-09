Lena Hoschek eröffnet Baby Concept-Store "Bunny Bogart" in Wien

Lena Hoschek eröffnete am Freitag ihren Baby Concept-Store "Bunny Bogart" in der Gutenberggasse 17 am Spittelberg in Wien.

Bunny Bogart – ein kleines Häschen mit Schlappohr, umringt von einer Ranke aus Spielzeug und Blüten in Pastelltönen lächelt von einem gerade eben angebrachten Schild und kennzeichnet den Eingang des neuesten Baby Concept-Stores in Wien. Es ist gleichzeitig auch der neueste Familienzuwachs im Hause Hoschek und wurde im Rahmen des heutigen Store-Openings gebührend willkommen geheißen.

Lena Hoschek eröffnet “Bunny Bogart” in Wien Bei Champagner & Cupcakes und zu den vertrauten Klängen alter Walt Disney Klassiker führte Lena Hoschek selbst durch den mit viel Bedacht und bis ins Detail eingerichteten Store. Die hübsche Tapete mit zartem Muster, das warme Licht der vielen unterschiedlichen Vintage Lampen und das eigens für den Laden gefertigte Holzmobiliar im Cottage-Stil sorgen dabei für eine gemütliche Atmosphäre, die zum Verweilen einladen soll. Und Zeit, ja Zeit benötigt man definitiv, möchte man das umfangreiche Sortiment durchstöbern. Sichtlich stolz präsentierte die Designerin die große Auswahl, welche Mode für Babys & Toddler, nachhaltiges Spielzeug sowie seltene Vintage Stücke beinhaltet. Neben all diesen besonderen Labels, hinter denen zumeist kleine Handwerksbetriebe stecken, werden bei Bunny Bogart aber auch wahre Lena Hoschek Classics, wie die selbst entworfenen Kinderbänderröcke exklusiv erhältlich sein.

Bunny Bogart

Gutenberggasse 17

A-1070 Wien