Wienerin von Ex-Freund brutal verprügelt: 40-Jährige außer Lebensgefahr

Jene 40-jährige Frau, die am Montag in wien-Leopoldstadt von ihrem Ex-Freund krankenhausreif geschlagen wurde, befand sich am Mittwoch nicht mehr in Lebensgefahr.

Die Hintergründe für die brutalen Attacken waren aber weiterhin unklar, da der Mann ohne Vernehmung in eine Justizanstalt überwiesen wurde, wie es seitens der Wiener Polizei hieß.

Wienerin wurde lebensgefährlich verletzt

Die 40-Jährige saß nach der Attacke blutüberströmt in Stiegenhaus und konnte den 28-Jährigen noch als Täter benennen, bevor sie das Bewusstsein verlor und mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Spital gebracht werden musste. Praktisch der gesamte Körper des Opfers war mit Wunden übersät, ihre Wohnung voll mit Blutspuren.

Ex-Freund befindet sich in Haft