Wienerin rief Polizei - und attackierte dann Beamten

Eine 53-Jährige rief am Dienstag bei der Wiener Polizei an, um eine Anzeige zu erstatten. Als die Beamten bei ihr anklopften, ging sie aber auf die Polizisten los.

Eine Frau rief am Dienstagabend die Polizei, weil sich eine Angestellte einer Pizzeria in Wien-Donaustadt angeblich illegal in Österreich aufhielt. Polizisten der Polizeiinspektion Rudolf-Nurejew-Promenade gingen dem nach, konnte jedoch nichts Illegales feststellen.