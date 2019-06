Wienerin nach Absturz am Leopoldsberg gerettet

Eine 79-Jährige ist am Sonntag bei einer Wanderung auf dem Leopoldsberg abgestürzt. Nach einer Suchaktion mit dem Wiener Rettungshubschrauber wurde sie mit einer Seilwinde geborgen.

Die Seniorin rutschte am späten Nachmittag auf einem Wanderweg in dem beliebten Ausflugsgebiet aus. Sie stürzte rund sieben Meter ab. Aufgrund eines Knochenbruchs in einem Bein konnte sie nicht mehr selbstständig gehen, sagte Andreas Huber von der Berufsrettung. Der 425 Meter hohe Leopoldsberg liegt in Döbling und ist der nordöstlichste Ausläufer des Wienerwaldes.