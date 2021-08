Wienerin fand Übungshandgranate am Dachboden

Die Wiener Polizei musste am Montag in Liesing ausrücken, weil eine Frau eine vermeintliche Handgranate auf ihrem Dachboden gefunden hatte. Es konnte Entwarnung gegeben werden.

Eine Frau verständigte am Montagnachmittag in Wien-Liesing die Polizei, nachdem sie eine vermeintliche Handgranate auf ihrem Dachboden aufgefunden hatte. Ein sprengstoffkundiges Organ stellte fest, dass es sich um eine Übungshandgranate handelte, die bei Betätigung nur einen Knall und Rauch erzeugt. Das Utensil wurde in weiterer Folge durch den Beamten abtransportiert und dem Entschärfungsdienst übergeben.