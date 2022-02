Wienerin attackierte Supermarkt-Mitarbeiter mit Whiskyflasche

Am Samstagvormittag kam es in einem Supermarkt in Wien-Rudoldsheim-Fünfhaus zu einem versuchten Diebstahl. Die betrunkene Tatverdächtige attackierte danach einen Supermarkt-Mitarbeiter mit ihrem Diebesgut - einer Whiskyflasche.

Gegen 8 Uhr vormittags wurde die Polizei wegen eines räuberischen Diebstahls in einem Supermarkt in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus verständigt. Ein Zeuge gab an, eine Frau beim Diebstahl einer Flasche Whisky beobachtet zu haben.

Frau schlug Supermarkt-Mitarbeiter mit Whisky-Flasche

Als die betrunkene Frau von einem Supermarkt-Mitarbeiter aufgefordert wurde, diese zu bezahlen, soll sie ihn mit der Flasche gegen den Kopf geschlagen haben.

Alkovortest ergab Wert von knapp 2 Promille

Die 43-jährige Deutsche wurde in der Nähe des Supermarkts angehalten und festgenommen. Ein Alkovortest ergab einen Wert von knapp 2 Promille, wie die Polizei am Sonntag in einer Aussendung mitteilte. Das Opfer wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und nach der Behandlung in häusliche Pflege entlassen.