Wienerin (80) legte Geld für falschen Polizisten ins Gebüsch

Eine 80-jährige Wienerin ist Anfang Mai wieder einem falschen Polizisten aufgesessen. Die Dame wurde aber misstrauisch, die Polizei konnte den Verdächtigen festnehmen.

Eine 80-jährige Dame wurde am 10. Mai in Wien-Meidling telefonisch von einem Mann kontaktiert, der sich als Polizist ausgegeben haben soll. Er gab laut Aussagen der Dame an, dass man bei einer Festnahme eines Verbrechers, der Falschgeld in Banken einschleuste, einen Zettel gefunden hätte, auf dem ihr Name zu finden war und sie somit ein potenzielles Opfer sei.