Beim Wienerbergteich in Wien-Favoriten geriet das Schilf in Brand. ©APA/CHARLES STEINER

Wienerbergteich in Wien-Favoriten: 400 Quadratmeter Schilf gerieten in Brand

Am Mittwochvormittag geriten am Wienerbergteich in Wien-Favoriten rund 400 Quadratmeter Schild in Brand.

Die Flammen wurden bereits abgelöscht, sagte Feuerwehrsprecher Jürgen Figerl am frühen Nachmittag. Die Ursache für den Brand am Südufer des Wienerbergteichs war unklar. Der Sprecher erinnerte jedoch daran, dass wegen der Trockenheit seit 9. August ein Grillverbot gilt und Hantieren mit offenem Feuer verboten ist.