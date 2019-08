Wiener zieht Pistole und bedroht Mutter mit dem Umbringen

Der 20-Jährige wurde vor der Wiener Wohnung festgenommen, in der er seine Mutter mit einer Pistole bedrohte.

Der 20-Jährige wurde vor der Wiener Wohnung festgenommen, in der er seine Mutter mit einer Pistole bedrohte. ©APA (Sujet)

In Wien-Wieden geriet am Dienstag ein 20-Jähriger in Streit mit seiner Mutter. Dabei zog der junge Mann eine Pistole und bedrohte seine Mutter mit dem Umbringen.

In der Wiener Karolinengasse kam es am Dienstag gegen 12.40 Uhr zu dem Vorfall. Der 20-Jährige forderte von der Mutter die Herausgabe des Schlüssels zur Wohnung seiner Großmutter. Als diese sich weigerte, zog der junge Mann eine Pistole und bedrohte sie mit dem Umbringen. Der Mutter gelang es, in einen Nebenraum zu flüchten und verständigte von dort aus die Polizei.

Wenig später konnte er vor der Wohnung festgenommen werden. Die Tatwaffe, eine Schreckschusspistole und zugehörige Munition, wurden sichergestellt. Zudem wurden bei dem Beschuldigten 13 Cannabiskugeln gefunden. Es wurde ein Betretungsverbot und ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Nachdem der 20-Jährige einvernommen wurde, erfolgte eine Anzeige auf freiem Fuß.