Wiener wollte nach Ehefrau sehen und kassierte Faustschlag ins Gesicht

Weil ein 38-Jähriger sich um seine Ehefrau (27) Sorgen machte fuhr er zur Wohnung eines Bekannten in Wien-Meidling, wo sie sich aufhielt - und bekam von einem Unbekannten einen Faustschlag ins Gesicht.

Ein 38-Jähriger Mann machte sich Sorgen um seine 27-jährige Frau und fuhr deshalb zu einer Wohnung eines Bekannten in Wien-Meidling, in der er vermutete, dass sie sich aufhalten könnte. Als er an der Tür klopfte, öffnete ein unbekannter Mann die Tür und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Der 38-Jährige versuchte sofort zu fliehen und konnte dabei sehen, wie der Mann ein Messer und eine Schusswaffe in die Hand nahm und ihm folgte.