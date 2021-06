Wiener wollte Mithäftling mit Buttermesser abstechen - Schuldspruch bestätigt

Weil ein Häftling in Wien seinen Kollegen mit einem Buttermesser abstechen wollte, wurde eine Freiheitsstrafe von 14 Jahren ausgesprochen. Der Oberste Gerichtshof bestätigte das Urteil nun.

Der Oberste Gerichtshof (OGH) hat in nichtöffentlicher Sitzung einen Schuldspruch wegen Mordversuchs in der Justizanstalt Wien-Josefstadt bestätigt, den das Wiener Landesgericht für Strafsachen im vergangenen April über einen Häftling verhängt hatte. Der 25-Jährige hatte einem Zellengenossen mit einem zugespitzten Buttermesser insgesamt sechsmal in den Rücken und in die Flanke gestochen. Zusätzlich wurde der Mann in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen.