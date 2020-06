Wiener Wohnung in Vollbrand: Schwer verletzte und panische Hausbewohner

In Wien-Donaustadt kam es in der Nacht auf Mittwoch zu einem Brand.

In Wien-Aspern kam es in der Nacht auf Dienstag zu einem Zimmerbrand, bei dem einige Bewohner zum teil schwer verletzt wurden. Als die Feuerwehr eintraf, stand die Wohnung bereits in Vollbrand. Zahlreiche Hausbewohner gerieten in Panik.

Zu dem Brand kam es gegen 23.30 Uhr in der Oberdorfstraße in Wien-Donaustadt. Als Ersthelfer waren ein Busfahrer der Wiener Linien und ein Passant vor Ort. Sie zogen die schwer verletzte Wohnungsinhaberin aus einem Fenster der brennenden Erdgeschosswohnung. Die Dame und sieben weitere Bewohner wurden von der Berufsrettung Wien zum Teil notfallmedizinisch betreut. Drei Personen mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Als die Feuerwehr eintraf, stand die Wohnung des viergeschossigen Wohnhauses in Vollbrand und Flammen schlugen aus den Fenstern. Die Eingangstüre war bereits teilweise durchgebrannt, wodurch das Stiegenhaus massiv verraucht war. Das führte zu einer Panik der restlichen Hausbewohner, die sich im Innenhof versammelten. Sie wurden mit Fluchtfiltermasken über das Stiegenhaus ins Freie gebracht und dem Rettungsdienst übergeben. Gleichzeitig wurden die Wohnungen über und neben der Brandwohnung von außen über eine Drehleiter kontrolliert. Die Berufsrettung Wien war mit mehreren Teams und Teilen des Katastrophenzugs im Einsatz. Gegen 1.30 Uhr konnte der Brand von der Feuerwehr gelöscht werden, die mit 27 Einsatzkräften und 6 Fahrzeugen im Einsatz stand.