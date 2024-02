Wiener Wohnen-Prozess: Hauptangeklagte fassten jeweils 15 Monate bedingt aus

Das Großverfahren um den Bestechungs- und Korruptionsskandal bei Wiener Wohnen endete am Mittwochabend am Landesgericht für die Hauptangeklagten mit zur Bewährung ausgesetzten Freiheitsstrafen.

Drei Werkmeister bekamen zwischen einem und drei Monate bedingt

Drei Werkmeister, die sich in dem seit September laufenden Verfahren bis zuletzt "nicht schuldig" bekannt hatten, erhielten wegen Bestechlichkeit zwischen einem und drei Monate bedingt. Die unterschiedlichen Strafen erklärten sich am unterschiedlichen Ausmaß der individuellen Bereicherung, die zwischen 50 und 830 Euro lag. 40 ursprünglich ebenfalls mitangeklagte Werkmeister waren vor dem Prozessfinale großteils diversioniell erledigt worden. "Die haben zumindest zugegeben, dass es dieses Vorfälle gegeben hat und dass es ihnen leid tut", meinte der Richter. Daher habe man bei ihnen von einer Verurteilung absehen können. Einige wenige Werkmeister wurden überhaupt mangels an Beweisen freigesprochen - das traf am Ende auch auf einen Beschäftigten des Unternehmers zu, dem nicht nachgewiesen werden konnte, dass er einen Tatbeitrag zu den dolosen Handlungen geleistet hatte.