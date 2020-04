Wiener Wiesn 2020 wegen Coronavirus abgesagt

Nach zahlreichen Event-Absagen wird auch die Wiener Wiesn 2020 heuer nicht stattfinden. Der Veranstalter sagte das Wiener Oktoberfest wegen der Coronavirus-Pandemie am Donnerstag ab.

"Die Gesundheit und Sicherheit unserer 400.000 Gäste stehen für uns immer an erster Stelle. Als Veranstalter haben wir eine weitreichende Verantwortung und folgen deshalb den notwendigen Empfehlungen von Experten und der Bundesregierung. Wir sind gezwungen, rund 200 Einzel-Musik-Konzerte und 900 Stunden live Musikprogramm abzusagen", sagte Wiesn-Geschäftsführer Christian Feldhofer in der Stellungnahme. Die Wiener Wiesn hätte vom 24. September bis 11. Oktober stattfinden sollen.

Als Ersatz will Feldhofer nun eine digitale Wiesn-Veranstaltung auf die Beine stellen - als "geselliges Fest für die ganze Familie", wie in der Aussendung zu lesen war. Dafür würden sich zahlreiche digitale Innovationen in Ausarbeitung befinden.