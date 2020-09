Wiener Weinwandertag 2020 coronabedingt abgesagt

Der für den 3. und 4. Oktober 2020 angesetzte Wiener Weinwandertag wurde nun kurzfristig coronabedingt abgesagt.

Am 3. und 4. Oktober 2020 hätte der 14. Wiener Weinwandertag über die Bühne gehen sollen, dieser wurde nun kurzfristig abgesagt. Trotz umfassendem Corona-Präventionskonzept, das die Stadt Wien mit dem Hygienefacharzt Hans-Peter Hutter von der Medizinischen Universität abgestimmt wurde, sei es aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen nicht möglich, den Weinwandertag abzuhalten, wie es in einer Aussendung des Stadt Wien Marketings am Montag hieß.