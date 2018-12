Wiener Weihnachtsmärkte: So beliebt sind die Märkte im Social Web

Für viele ist ein Besuch auf einem Christkindlmarkt vor Weihnachten ein Muss. Immer mehr Wiener Weihnachtsmärkte nutzen nun auch soziale Medien, um Menschen anzulocken und mit ihnen in Kontakt zu bleiben.

Wien: Christkindlmarkt am Rathausplatz top im Social Web

Die Kommunikation der Christkindlmärkte hat im Social Web bereits einen Höhepunkt erreicht. In den letzten vier Wochen hat vor allem der Christkindlmarkt am Rathausplatz mit seinen Fans am erfolgreichsten interagiert. Zwei Facebook-Steiten brachten über 17.000 Likes, Shares und Kommentare. Damit hebt sich der Markt am Rathausplatz deutlich von den anderen Weihnachtsmärkten in Wien ab. Auch auf Instagram konnte sich der Weihnachtsmarkt am Rathausplatz am besten aktivieren. Platz zwei des Interaktionsrankings belegt der Wintermarkt am Riesenradplatz im Wiener Prater mit zirka 4.600 Fan-Interaktionen. Mit 3.000 Interaktionen auf Facebook und Instagram konnte der Weihnachtsmarkt Schloß Schönbrunn auf Platz drei landen.