Wiener Wasserpolizei rettete 40-Jährigen vor dem Ertrinken

Am Dienstag wurde ein 40-Jähriger aufgrund der starken Strömung in den Donaustrom gezogen. Die Wiener Wasserpolizei konnte den Mann retten.

Ein 40-jähriger Mann ist am Mittwochnachmittag trotz eines Badeverbots in diesem Bereich in der Donau in Wien-Leopoldstadt schwimmen gegangen. Prompt musste ihn die Wasserpolizei, deren Inspektion nicht weit vom Geschehen entfernt war, aus dem Strom fischen. Laut Polizeisprecher Daniel Fürst konnte sich der Mann wegen der starken Strömung nicht selbst aus dem Wasser ziehen und war bereits völlig entkräftet.