Wiener Warteliste: Rund 500 Personen spontan geimpft

In Wien wurden bisher rund 500 Personen geimpft, die auf einer Warteliste vermerkt waren. Wenn Dosen übrig blieben, wurden sie spontan kontaktiert.

In Wien können sich Impfwillige über die Online-Vormerkplattform bei der Registrierung auch auf die Warteliste setzen lassen. Das bedeutet, sollten bei einer Corona-Impfaktion Dosen übrig bleiben, so werden diese spontan kontaktiert. Bisher bekamen dadurch rund 500 Personen eine Injektion, berichtete ein Sprecher von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) der APA am Dienstag.