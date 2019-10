Wiener Wanderbäume in der Leopoldstadt umgeschnitten

Ein bislang unbekannter Täter hat sich in der Nacht auf Dienstag an einigen Wanderbäumen zu schaffen gemacht. Der Schaden beträgt 2.800 Euro.

Ein Vandale hat in der Nacht auf Dienstag die "Wiener Wanderbäume" in Wien-Leopoldstadt umgeschnitten. Einen diesbezüglichen Bericht des Lokalnachrichtenportals "meinbezirk.at" sowie der Leopoldstädter Bezirksvorsteherin Uschi Lichtenegger via "Facebook" bestätigte am Mittwoch Polizeisprecherin Irina Steirer. Demnach wurden sieben Pflanzen zerstört, der Schaden beträgt 2.800 Euro.