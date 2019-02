Wiener Waldseilpark Kahlenberg nimmt Betrieb wieder auf

Ab Freitag, 01. März darf im Wiener Waldseilpark Kahlenberg wieder geklettert werden. Zwischen lebenden Bäumen - in einer Höhe von 1 bis 20 Meter - befinden sich unterschiedliche Übungen, die das Geschick unter Beweis stellen und ganz nebenbei auch noch mächtig Spaß machen.

Der Waldseilpark Kahlenberg befindet sich auf Wiens beliebten Hausberg, dem Kahlenberg. In einer Höhe von 1 bis 20 m werden verschiedene Hindernisse , die sich zwischen lebenden Bäumen befinden, überwunden.

Ohne besondere Ansprüche an die eigene Fitness oder körperliche Verfassung wird so an insgesamt 18 Kletter‐Stationen, welche sich mit einer Gesamtlänge von 1,8 km über eine Fläche von 30.000 m2 erstrecken, für alle das Passende geboten: für Groß und Klein, für Anfänger und Fortgeschrittene und natürlich auch für Profis. Es bleibt jedem frei, zu entscheiden, wie hoch, wie weit und wie lange geklettert werden soll – und ganz nebenbei kann die grandiose Aussicht über die Wiener Skyline genossen werden, oder man fliegt mit unseren Flying Fox‐Anlagen durch die Baumwipfel.