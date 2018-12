Wiener Vollmondschwimmen: Baden im eiskalten Wasser

Kurz vor Weihnachten treffen sich am Freitag Vollmondschwimmer zum 13. traditionellen Vollmondschwimmen an der Alten Donau in Wien. Das Eisschwimmen ist nichts für schwache Gemüter.

Das Wasser der Alten Donau kann je nach Wetter weniger als 5 Grad warm sein. Die richtige Ausrüstung ist daher das A und O für das Eisschwimmen. Empfohlen werden warme Kleidung und zwei Handtücher. Auch Badehose/Badeanzug, Badekappe, Ohrenstöpsel, Schwimmbrille, Badeschuhe und Stirnlampe wären nicht schlecht. Schwimmhilfen können auch mitgebracht werden. Ein Begleiter kann beim Anziehen sehr hilfreich sein.

©Vollmondschwimmen

Eisschwimmen in Wien bei jedem Wetter Das Vollmondschwimmen findet bei jedem Wetter statt. Bei Regen oder Schneefall empfiehlt sich die Mitnahme von Schirmen und Sackerln zum Verstauen von Taschen und Bekleidung. Auch Schwimmer in Neoprenanzügen sind herzlich willkommen. Das Event ist gratis.

Hardfacts zum Vollmondschwimmen 2018 Datum: 21.12.2018

Uhrzeit: 19:45 Uhr bis 21.00 Uhr (Start ca. 20.:00 Uhr)