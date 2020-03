Wiener Volksschülerinnen nach Kontakt mit Coronavirus-Infiziertem in Quarantäne

Weil sie Kontakt mit einem Coronavirus-Erkrankten hatten, befinden sich mehrere Mädchen einer Wiener Volksschule derzeit in Heimquarantäne.

Mehrere Mädchen einer Volksschule in Wien-Leopoldstadt befinden sich in häuslicher Quarantäne und dürfen vorerst nicht am Unterricht teilnehmen. Sie hatten Kontakt zu einem Robotik-Trainer, der sich - wie seit Sonntag feststeht - mit dem Corona-Virus infiziert hat und in der vergangenen Woche einen Workshop veranstaltet hat.