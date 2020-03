Wiener VinziRast sucht freiwillige Helfer für Notschlafstelle

Für Obdachlose ist die Corona-Krise besonders gefährlich, weil sie keine Unterkunft haben, in die sie sich zurückziehen können. Der Wiener Verein VinziRast will daher seine Notschlafstelle so lange wie möglich offen halten.

Das Coronavirus und die umfassenden Maßnahmen zu dessen Eindämmung stellen die Gesellschaft vor große Herausforderungen. Der Großteil der Menschen soll in den folgenden Wochen möglichst zu Hause bleiben. Nur: Wo bleiben diejenigen, die kein Zuhause haben?

Obdachlose besonders von Coronavirus betroffen

Die Wiener VinziRast (Verein Vinzenzgemeinschaft St. Stephan) widmet sich in ihren verschiedenen Projekten der Aufgabe, obdachlosen Menschen ein Zuhause, Wärme und Geborgenheit in Gemeinschaft zu geben. Bereits seit 2004 besteht die VinziRast-Notschlafstelle, noch heute das Herzstück der VinziRast-Projekte. Viele der Menschen, die hier ein warmes Bett und Verpflegung finden, fallen in die Corona-Risikogruppe: über 60 Jahre alt, Menschen, die Erkrankungen haben, geschwächt sind und für die daher eine Ansteckung lebensbedrohlich sein kann. Und trotz dieser Herausforderungen bleibt die VinziRast-Notschlafstelle weiterhin geöffnet.

Selbstverständlich wurden neue Regeln eingeführt, um engen Kontakt der Gäste und Mitarbeiter möglichst zu minimieren. Dabei geht es auch um den Schutz der – ausschließlich ehrenamtlichen – Mitarbeiter. Denn viele von ihnen sind selbst älter und damit gefährdet. Jetzt machen nur noch jüngere und gesunde Menschen Dienst.

VinziRast sucht freiwillige Helfer

Unklar ist, was die kommenden Wochen bringen werden und ob der Betrieb weiterhin aufrechterhalten bleiben kann. Auch die Verpflegung der Gäste wurde bisher nur über ehrenamtliches Engagement abgedeckt – hier besteht ebenso Unsicherheit, wie lange dies in der Krise noch funktionieren kann. Die VinziRast sucht daher Menschen, die bereit sind, gerade in den kommenden Wochen in der Notschlafstelle freiwillig auszuhelfen (Kochen, Essensausgabe oder Nachtdienste).



Wer sich ehrenamtlich einbringen will, und nicht zur Risikogruppe zählt, meldet sich bitte bei Veronika Kerres (Obfrau des Vereins): v.kerres@vinzirast.at oder unter 0664/4197270.

Spendenkonto lautend auf Verein Vinzenzgemeinschaft St. Stephan

IBAN: AT58 1200 0514 1353 3033

BIC: BKAUATWW