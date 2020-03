Wiener Verein MUT bietet Einkaufsservice für Risikogruppen

Der gemeinnützige Verein MUT möchte Versorgungsengpässe bei Risikogruppen verhindern und bietet im 4. und 5. Wiener Gemeindebezirk einen Einkaufsservice für Risikogruppen an.

Vor allem Menschen, die älter als 65 Jahre sind und Personen mit schwachem Immunsystem zählen zur Risikogruppe und erkrankten in der Vergangenheit schwerer an Covid-19 . Um die Ausbreitung des Virus einzudämmen wurde die österreichische Bevölkerung dazu aufgerufen, öffentliche Plätze zu meiden. Besonders für Risikogruppen ist der gefahrlose Gang für alltägliche Besorgungen nicht garantiert.

Grätzlhilfe für Risikogruppen, Versorgungsengpässe verhindern

Der gemeinnützige Verein MUT möchte seinen Beitrag in dieser schweren Zeit leisten und reagiert auf die Ereignisse der letzten Tage. Das MUT-Team startet jetzt die Grätzlhilfe im 4. und 5. Bezirk.

Menschen wohnhaft in Wien-Wieden oder Wien-Margareten, die sich aufgrund ihres Alters oder ihres gesundheitlichen Zustandes besonders vor den Auswirkungen einer Ansteckung in Acht nehmen müssen, bietet der Verein MUT einen kostenlosen Lieferservice an. Dieser übernimmt die Tätigkeit des alltäglichen Einkaufs und bringt Lebensmittel, Hygieneprodukte oder andere alltägliche Besorgungen direkt zu den betroffenen Personen.