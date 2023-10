Wiener Unternehmen immer öfter Ziel von Cyberangriffen

Die Zahl der Cyberangriffe auf Wiener Unternehmen hat sich im Jahresvergleich fast verdoppelt. Die Täter nutzen inzwischen oft auch Umwege - oder sitzen gar in der Firma.

Die Situation gerade in Wien sehr herausfordernd, da viele Firmen nur Ein-Personen-Unternehmen (sogenannte EPUs) sind bzw. oft über vergleichsweise wenig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verfügen, so Martin Heimhilcher, der Obmann der Sparte Information und Consulting in der Wiener Wirtschaftskammer, und KPMG-Direktor Robert Lamprecht gegenüber der APA.