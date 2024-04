Wiener Universitätsstraße soll bis Jahresende grüner werden

Bis zum Jahresende soll die Wiener Universitätsstraße "klimafitter" werden. Wie Planungsstadträtin Ulli Sima und Öffi-Stadtrat Peter Hanke bekannt gaben, soll der Straßenquerschnitt mit Fokus auf den Radverkehr und viel zusätzlicher Begrünung neu aufgeteilt werden.

Zeitpunkt für den Umbau ist nicht zufällig gewählt

Der Zeitpunkt für den Umbau ist nicht zufällig gewählt: Die bisherigen Arbeiten für den U-Bahn-Bau verlagern sich derzeit von der Oberfläche weitestgehend in die Tiefe und die Gleise der Linien 43 und 44 werden in ihre finale Lage gebracht. "Auf der Universitätsstraße treffen mit dem Ausbau des U-Bahn-Netzes und der Radweg-Offensive zwei massive Klimaschutz-Vorhaben der Stadt aufeinander", so Planungsstadträtin Ulli Sima.