Wiener Uhrenmacher versetzte Kundenware im Dorotheum: Urteil

Ein Wiener Uhrenmacher versetzte Kundenware im Dorotheum, um eine Pleite abzuwenden. Heute wurde er am Wiener Landesgericht zu 22 Monaten Haft verurteilt worden, davon sieben unbedingt.

Weil er in großem Stil Uhren seiner Kunden, die er zur Reparatur oder in Kommission übernommen hatte, im Dorotheum versetzt hat, ist ein Wiener Geschäftsmann am Freitag zur Verantwortung gezogen worden. Ein Schöffensenat (Vorsitz: Philipp Krasa) verhängte am Freitag am Landesgericht über den Uhrmachermeister wegen Veruntreuung 22 Monate Haft, davon sieben Monate unbedingt.