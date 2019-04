Wiener Uhrmachermeister versetzte Kundenware: Prozess vertagt

Um eine Pleite abzuwenden versetzte ein Wiener Uhrmachermeister Kundenware im Dorotheum. Der Mann wurde in 58 Fällen angeklagt. Der Prozess wurde vertagt.

Um die Pleite seines traditionsreichen Familienbetriebs abzuwenden, hat ein auf den Handel mit alten Uhren spezialisierter Wiener Geschäftsmann Dutzende Chronometer von Kunden, die er zur Reparatur oder in Kommission übernommen hatte, im Dorotheum versetzt. “Ich habe es leider nicht mehr geschafft, sie auszulösen”, gab sich der Mann am Freitag am Landesgericht zerknirscht.