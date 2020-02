Wiener U6 erfasste auf Gleisen abgestellte Scheibtruhe

Kurz vor der U6-Station Jägerstraße touchierte eine U-Bahn am Sonntag eine am Gleis abgestellte Scheibtruhe.

Am 23. Februar kollidierte eine U-Bahngarnitur der Linie U6 gegen 15.15 Uhr vor der Station Jägerstraße in Fahrtrichtung Floridsdorf auf Gleis 1 mit einer am Gleis abgestellten Scheibtruhe.