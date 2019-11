Die U6 genießt in Wien nicht den besten Ruf.

Wiener U6-Fahrer gibt intime Einblicke in seinen Beruf

Darf man beim U-Bahnfahren mit dem Handy spielen? Was passiert, wenn ein Fahrer das Bewusstsein verliert? Und wie sehr hassen U-Bahnfahrer Drängler? Das und vieles mehr beantwortet ein Wiener U6-Fahrer auf der Internetplattform Reddit.

Auf der Internetplattform Reddit (<-- Hier klicken) hat sich ein Wiener U6-Fahrer den Fragen der Community gestellt und Einblicke in seinen Arbeitsalltag gegeben.

AMA (Ask Me Anything) auf Reddit

Der passionierte U-Bahnfahrer erklärt darin was es meist mit der "Erkrankung eines Fahrgastes" auf sich hat, wie die Ausbildung zum U-Bahnfahrer aussieht und ob er bereits Fahrgäste über Lautsprecher beleidigt hat.

Zudem gibt der Wiener-Linien-Mitarbeiter Auskünfte zur Automatisierung der U-Bahnen, Zeitdruck unter den Fahrern und Einblicke in die unangenehmen Seiten des Berufs. Und auch das Rätsel der mysteriösen U6-Garnituren auf Straßenbahnschinen wird gelüftet.